Бензин АИ-95 побил очередной рекорд: на бирже он торгуется по 58,7 тыс. рублей за тонну

Оптовая цена бензина АИ-95 достигла нового исторического максимума за все время наблюдений с начала 2018 года. Об этом 2 июля свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Днем в четверг биржевая цена бензина марки «Премиум-95» выросла на 0,64% и достигла 58,7 тыс. рублей за тонну. Объем торгов составил 6,8 тыс. тонн и 398,84 млн рублей в денежном выражении.

При этом цена бензина АИ-92 с начала июня остается в районе 50 тыс. рублей за тонну. В ходе торгов 2 июля показатель вырос на 0,44% и достиг отметки в 50,88 тыс. рублей за тонну.