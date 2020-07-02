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02.07.2020 15:32
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Бензин АИ-95 побил очередной рекорд: на бирже он торгуется по 58,7 тыс. рублей за тонну

Оптовая цена бензина АИ-95 достигла нового исторического максимума за все время наблюдений с начала 2018 года. Об этом 2 июля свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Днем в четверг биржевая цена бензина марки «Премиум-95» выросла на 0,64% и достигла 58,7 тыс. рублей за тонну. Объем торгов составил 6,8 тыс. тонн и 398,84 млн рублей в денежном выражении.

При этом цена бензина АИ-92 с начала июня остается в районе 50 тыс. рублей за тонну. В ходе торгов 2 июля показатель вырос на 0,44% и достиг отметки в 50,88 тыс. рублей за тонну.

Биржевая цена бензина АИ-95 за июнь 2020 года превышала максимальные значения несколько раз https://www.fontanka.ru/2020/06/18/69321001/. До этого цена топлива поднималась максимально высоко в мае 2018 года, она составила 55,976 тыс. рублей за тонну.

Из-за рекордно высоких цен ФАС России заподозрила сговор на рынке бензина и запустила https://www.fontanka.ru/2020/06/18/69322519/ проверку.

Напомним, что с 6 июня в России действует запрет https://www.fontanka.ru/2020/06/02/69292795/ на импорт некоторых видов топлива, в том числе бензина.

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Комментарии (1)

krasnonosov
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