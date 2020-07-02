Вспышки коронавируса после начала работы произошли в нескольких музеях Москвы
Cразу в нескольких музеях Москвы после возобновления работы произошли вспышки коронавируса. Заболевание одновременно подтвердили в среднем у 3 — 4 человек. О произошедшем 2 июля сообщил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры столицы Антон Горянов.
«Пока это не привело к закрытию учреждений, но такой риск всегда есть, и мы всегда взвешиваем на двух чашах весов возможность привлечения посетителей и безопасное и ответственное отношение к сотрудникам и самому посещению», — описал ситуацию он. Как 2 июля пишет Interfax, по убеждению специалистов, вероятность закрытия музеев в Москве многократно возрастёт, как только будут «сняты все барьеры» и начнётся реклама «московских музейных новых проектов, невзирая на требования по социальному дистанцированию».
В каких именно точках уже произошли вспышки COVID-19, пока что не сообщается. Площадки в столице после ослабления ограничений начали открываться 16 июня. Согласно новым правилам, в группы на экскурсии не могут собираться больше пяти человек, посетители должны носить перчатки и маски.
В Петербурге музеям разрешено начать работу с 6 июля. Русский музей уже назвал сроки открытия Летнего и Михайловского садов.