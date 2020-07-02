FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
70.44р79.19р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
02.07.2020 15:27
1
Печать

Вспышки коронавируса после начала работы произошли в нескольких музеях Москвы

Cразу в нескольких музеях Москвы после возобновления работы произошли вспышки коронавируса. Заболевание одновременно подтвердили в среднем у 3 — 4 человек. О произошедшем 2 июля сообщил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры столицы Антон Горянов.

«Пока это не привело к закрытию учреждений, но такой риск всегда есть, и мы всегда взвешиваем на двух чашах весов возможность привлечения посетителей и безопасное и ответственное отношение к сотрудникам и самому посещению», — описал ситуацию он. Как 2 июля пишет Interfax, по убеждению специалистов, вероятность закрытия музеев в Москве многократно возрастёт, как только будут «сняты все барьеры» и начнётся реклама «московских музейных новых проектов, невзирая на требования по социальному дистанцированию».

В каких именно точках уже произошли вспышки COVID-19, пока что не сообщается. Площадки в столице после ослабления ограничений начали открываться 16 июня. Согласно новым правилам, в группы на экскурсии не могут собираться больше пяти человек, посетители должны носить перчатки и маски.

В Петербурге музеям разрешено начать работу с 6 июля. Русский музей уже назвал сроки открытия Летнего и Михайловского садов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

DEMOMON
Не мудрено. Ведь там в качестве смотрителей, например, работают пожилые люди.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний