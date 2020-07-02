В Петербурге нашелся участок, на котором 100% избирателей проголосовали против поправок к Конституции. Сейчас он где-то в Финском заливе

Один из петербургских УИКов отчитался о стопроцентном голосовании против поправок к Конституции РФ. Согласно данным системы «ГАС-Выборы», на участке зарегистрировано всего пять избирателей. Все они получили свои бюллетени и проголосовали единогласно против.

ТИК №3 Кировского района известен тем, что к нему приписано много судов. На 30 УИКах, подотчетных этой комиссии, большинство избирателей проголосовали против поправок. Отличившийся 100% протестным голосованием участок, согласно опубликованному в Интернете решению ТИК №3 от 17 июня 2020 года, расположен на буксире «Садко» петербургского филиала АО «Роснефтефлот».