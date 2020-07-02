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02.07.2020 15:16
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В Петербурге нашелся участок, на котором 100% избирателей проголосовали против поправок к Конституции. Сейчас он где-то в Финском заливе

Один из петербургских УИКов отчитался о стопроцентном голосовании против поправок к Конституции РФ. Согласно данным системы «ГАС-Выборы», на участке зарегистрировано всего пять избирателей. Все они получили свои бюллетени и проголосовали единогласно против.

ТИК №3 Кировского района известен тем, что к нему приписано много судов. На 30 УИКах, подотчетных этой комиссии, большинство избирателей проголосовали против поправок. Отличившийся 100% протестным голосованием участок, согласно опубликованному в Интернете решению ТИК №3 от 17 июня 2020 года, расположен на буксире «Садко» петербургского филиала АО «Роснефтефлот».

В 2011 году буксир принимал участие в международных учениях и успешно демонстрировал, как надо тушить танкер на выходе из порта. В том же году компания задумалась, не продать ли «Садко» и еще пять буксиров такого же ледового класса компании Gunvor, но сделка так и не состоялась. В 2019 году «Роснефтефлот» потратил 14 миллионов рублей на доковый ремонт «Садко».

Длина буксира — 28,67 метра, ширина — 9,8 метра. Построен в 2009 году. По данным сервиса Marinetraffic, буксир «Садко» в настоящее время находится где-то в Финском заливе.

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Комментарии (9)

lietuva
Пятеро идиотов . Не более и не менее . Просто - идиоты .
Плевать хотели на этих ренегатов остальные 77% россиян . Подавляющее большинство россиян - поддержало Президента . Президент - поблагодарил подавляющее большинство россиян . А слюни обгадившейся так называемой "либеральной оппозиции" - это просто слюни , возжами свисающие из их огорчённо распахнутых хлебальников .
ОльгаМР
Возможно, на этих судах не было полицейских?
Zloi_prohozhiy
вот видите, какие реальные результаты голосования, когда рядом не крутятся всякие темные личности, фальсифицирующие результаты и занимающиеся вбросами))
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