Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 13:50 на трассе М-10 в поселке Ушаки в сторону Москвы водитель грузового фургона ГАЗ «Валдай» столкнулся с маршруткой ПАЗ, которая остановилась для высадки пассажира. Авария произошла на 636-м километре трассы, попал в нее автобус маршрута №320 Любань — Тосно, уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Маршрут обслуживает перевозчик ООО «Транс-Балт» холдинговой компании «Питеравто».

Серьезная авария затруднила движение по трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти. В ДТП пострадали пассажиры маршрутки, в том числе двое подростков.

В результате аварии пострадали три пассажира маршрутки: 56-летняя женщина, 15-летний мальчик и девочка 14 лет. По предварительным данным, женщина находится в тяжелом состоянии, у подростков травмы средней тяжести.

Из-за аварии по проезжей части рассыпался груз из фургона — овощи, фрукты, напитки. В связи с этим перекрыты обе полосы движения в направлении Москвы, и движение осуществляется в реверсивном режиме, добавляют в Упрдоре. На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, скорая и ГИБДД. Движение на участке М-10 в районе Ушаков затруднено.