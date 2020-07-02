«Нам нужны внутренняя стабильность и время». Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам

Президент России обратился со словами благодарности к россиянам во время заседание оргкомитета «Победа».



«Спасибо вам большое за поддержку и доверие. <...> Понимаю и тех, кто проголосовал против. У нас еще много нерешенных проблем», — заявил 2 июля Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, после крушения СССР прошло «совсем немного времени», а Россия находится «в стадии становления». «Мы очень уязвимы, у нас много, как говорят в народе, сделано пока на живую нитку. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны», — отметил глава государства.