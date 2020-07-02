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02.07.2020 15:10
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«Нам нужны внутренняя стабильность и время». Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам

Президент России обратился со словами благодарности к россиянам во время заседание оргкомитета «Победа».

«Спасибо вам большое за поддержку и доверие. <...> Понимаю и тех, кто проголосовал против. У нас еще много нерешенных проблем», — заявил 2 июля Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, после крушения СССР прошло «совсем немного времени», а Россия находится «в стадии становления». «Мы очень уязвимы, у нас много, как говорят в народе, сделано пока на живую нитку. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны», — отметил глава государства.

Ранее в Кремле назвали результаты голосования «триумфом». 77,92 % россиян поддержали поправки.

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Комментарии (13)

Савва Морозов
если бы он с утра арестовал бы чубайса - было бы полезнее для рейтинга, так как сам он прекрасно знает реальность
Михаил Кузнецов
Какое время?? Ты 20 лет гробишь страну..
lietuva
Недалёкая либерда - буква в букву выполняет госдеповские инструкции по расшатыванию ситуации . Теперь , после оглушительного обсёра на предыдущих этапах - наступает этап нытья на тему "всёёё быыыло нечеееестно ..." , "все мои знакомые - исключительно портили бюллетени , а не голосовали "ЗА" или "против" и "таааам совсееееем другиииие цифры ..."
Вот то сейчас обламываются зарубежные кураторы этих упырёнышей . Вложили в них уймову кучу зелёных бумажек с мёртвыми президентами , а толку вышло на пол-пшика . А всё почему ? Да потому , что либерда - это нахрен ни на что не способное , пустогорластое , тупое и продавшееся за печеньки стадо национал-предателей . Без прошлого , настоящего и будущего .
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