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02.07.2020 14:58
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У выпускников осталась только ночь перед экзаменом. В первый день ЕГЭ за парты сядут более 11 тысяч петербуржцев

Экзамены по географии, информатике и литературе сдадут выпускники Петербурга 3 июля. В первый день ЕГЭ за парты сядут 11616 человек.

Как рассказали в комитете по образованию Смольного, больше всего участников 3 июля будет на ЕГЭ по информатике. Этот предмет сдаёт 5881 человек, литературу выбрали 4877 выпускников, географию — 858. Результаты будут известны через две недели, не позднее 17 июля.

В первый день ЕГЭ в Петербурге выпускников примут 90 пунктов на базе общеобразовательных школ, а также 9 — на дому (для участников с ограниченными возможностями здоровья). Всего в городе подготовлено 167 пунктов.

До экзамена допустят тех учеников, у которых будет температура в норме, при этом маски и перчатки обязательны только для организаторов. Во время экзамена за учениками будут наблюдать видеокамеры. «Фонтанка» подробно описывала, как петербургские школы подготовились к проведению ЕГЭ.

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