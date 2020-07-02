У выпускников осталась только ночь перед экзаменом. В первый день ЕГЭ за парты сядут более 11 тысяч петербуржцев

Экзамены по географии, информатике и литературе сдадут выпускники Петербурга 3 июля. В первый день ЕГЭ за парты сядут 11616 человек.



Как рассказали в комитете по образованию Смольного, больше всего участников 3 июля будет на ЕГЭ по информатике. Этот предмет сдаёт 5881 человек, литературу выбрали 4877 выпускников, географию — 858. Результаты будут известны через две недели, не позднее 17 июля.



В первый день ЕГЭ в Петербурге выпускников примут 90 пунктов на базе общеобразовательных школ, а также 9 — на дому (для участников с ограниченными возможностями здоровья). Всего в городе подготовлено 167 пунктов.

