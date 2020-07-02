Как сообщил в Twitter ведущий научный сотрудник Европейской системы мониторинга атмосферы «Коперникус» (CAMS) Марк Паддингтон, по прогнозам от 1 июля, «протяженный шлейф смога от лесных пожаров в Сибири достигнет Северного полюса» (перевод по «Газете.Ru» ). В прошлый раз дым от лесных пожаров перевалил через Северный полюс в 2019 году — из Канады, напомнил учёный.

Лесные пожары сейчас охватили 1,8 миллиона гектаров в труднодоступных районах Сибири. В числе регионов, на которые приходится наибольшая площадь действующих пожаров, Якутия, Чукотка, Магаданская область, Камчатский край, Красноярский край, много их в Бурятии.

В Якутии, по данным правительства республики, 2 июля введён режим ЧС регионального характера: там ожидается жара до 25–30 градусов. В ЯНАО начал действовать особый противопожарный режим.

Российское отделение «Гринписа» опасается, что нынешним летом пожары в Сибири и на Дальнем Востоке могут оказаться масштабнее, чем в 2019 году, когда сгорело более 14,8 миллиона гектаров тайги. Экологи открыли сбор подписей под петицией к правительству РФ с просьбой принять срочные меры по контролю за лесопожарной ситуацией в стране. На данный момент её подписали более 5,6 тысячи человек.

«Пожаров во много раз больше, чем бывало в начале июля в прошлые годы. Количество термоточек, фиксируемых спутниками, в четыре с лишним раза больше, чем в среднем приходится на это время, и уже больше средних пиковых значений за последние 19 лет», — говорится в сообщении Greenpeace. В Сибирском федеральном округе, по данным Авиалесоохраны, за последнюю неделю (с 25 июня по 2 июля) площадь, пройденная огнем, увеличилась на 51% — до 224,9 тысячи гектаров. Экологи требуют от властей выделить дополнительные средства на организацию тушения всех пожаров и на «достаточное финансирование» лесного хозяйства.