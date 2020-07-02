Дым от лесных пожаров на севере Сибири вскоре достигнет Северного полюса. Greenpeace бьёт тревогу и собирает подписи под петицией к правительству.
Как сообщил в Twitter ведущий научный сотрудник Европейской системы мониторинга атмосферы «Коперникус» (CAMS) Марк Паддингтон, по прогнозам от 1 июля, «протяженный шлейф смога от лесных пожаров в Сибири достигнет Северного полюса» (перевод по «Газете.Ru»). В прошлый раз дым от лесных пожаров перевалил через Северный полюс в 2019 году — из Канады, напомнил учёный.
A long smoke plume from #Siberia #wildfires was predicted to reach the North Pole in forecasts of aerosol optical depth & total column carbon monoxide initialized at 00z on 1 July 2020 from the #Copernicus Atmosphere Monitoring Service https://t.co/rZyxBH5Ae7 #ArcticFires pic.twitter.com/5Q3upD31Cl— Mark Parrington (@m_parrington) July 2, 2020
Лесные пожары сейчас охватили 1,8 миллиона гектаров в труднодоступных районах Сибири. В числе регионов, на которые приходится наибольшая площадь действующих пожаров, Якутия, Чукотка, Магаданская область, Камчатский край, Красноярский край, много их в Бурятии.
В Якутии, по данным правительства республики, 2 июля введён режим ЧС регионального характера: там ожидается жара до 25–30 градусов. В ЯНАО начал действовать особый противопожарный режим.
Российское отделение «Гринписа» опасается, что нынешним летом пожары в Сибири и на Дальнем Востоке могут оказаться масштабнее, чем в 2019 году, когда сгорело более 14,8 миллиона гектаров тайги. Экологи открыли сбор подписей под петицией к правительству РФ с просьбой принять срочные меры по контролю за лесопожарной ситуацией в стране. На данный момент её подписали более 5,6 тысячи человек.
«Пожаров во много раз больше, чем бывало в начале июля в прошлые годы. Количество термоточек, фиксируемых спутниками, в четыре с лишним раза больше, чем в среднем приходится на это время, и уже больше средних пиковых значений за последние 19 лет», — говорится в сообщении Greenpeace. В Сибирском федеральном округе, по данным Авиалесоохраны, за последнюю неделю (с 25 июня по 2 июля) площадь, пройденная огнем, увеличилась на 51% — до 224,9 тысячи гектаров. Экологи требуют от властей выделить дополнительные средства на организацию тушения всех пожаров и на «достаточное финансирование» лесного хозяйства.
«Лесные массивы, гордость и богатство нашей страны, уже охвачены огнём, а в города и посёлки скоро может прийти дым. Это особенно опасно для здоровья людей на фоне пандемии коронавируса, поражающего дыхательную систему. В тот момент, когда врачи продолжают бороться за жизнь пациентов с пневмонией, нельзя допустить задымления в палатах», — отмечается в сообщении.
В 2019 году экономический ущерб от лесных пожаров в России, по данным Рослесхоза, превысил 14,4 млрд руб. Площадь возгораний и их количество превысили среднегодовые значения почти в полтора раза, они стали одними из наиболее масштабных за последние 20 лет.
Аномальное потепление в Сибири (в якутском Верхоянске зарегистрирован рекорд — плюс 38 градусов) обеспечила большая область высокого давления, своего рода тепловой купол. С этим связаны и несколько уже произошедших экологических катастроф.