О международных полетах стоит забыть до августа. Росавиация продлила ограничения

Федеральное агентство воздушного транспорта приняло решение продлить коронавирусные ограничения, связанные с международными полетами.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — цитирует 2 июля заявление ведомства РБК.

Телеграмму с информацией о продлении запретов Росавиация разослала российским аэропортам.

Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих предположил, что возобновление международных полетов из России может состояться в июле. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока не знает о сроках открытия границ.