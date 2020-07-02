FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
70.44р79.19р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
02.07.2020 14:32
2
Печать

О международных полетах стоит забыть до августа. Росавиация продлила ограничения

Федеральное агентство воздушного транспорта приняло решение продлить коронавирусные ограничения, связанные с международными полетами.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — цитирует 2 июля заявление ведомства РБК.

Телеграмму с информацией о продлении запретов Росавиация разослала российским аэропортам.

Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих предположил, что возобновление международных полетов из России может состояться в июле. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока не знает о сроках открытия границ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Киркор_Филиппов
Можно расслабиться до НГ...
Марти МакФлай
Вряд ли кто-то удивился.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний