Сотрудники Росгвардии отговорили несчастного влюбленного прыгать с Большеохтинского моста
Молодой человек передумал прыгать в Неву после разговора с росгвардейцами. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба ведомства.
21-летнего парня, стоящего с внешней стороны ограждения Большеохтинского моста, сотрудники УВО заметили во время патрулирования переправы 1 июля в 23:40.
Росгвардейцы сообщили о происходящем в центр оперативного управления, вызвали спасателей и скорую помощь, а сами вступили с парнем в разговор. Выяснилось, что молодой человек не преуспел в любви.
«Оказавшись достаточно близко к молодому человеку и поймав подходящий момент, сотрудники Росгвардии схватили его и перетащили обратно через перила», — сообщили в пресс-службе.
Наряд вневедомственной охраны передал гражданина прибывшим на место медикам, после чего вернулся на маршрут патрулирования.