Сотрудники Росгвардии отговорили несчастного влюбленного прыгать с Большеохтинского моста

Молодой человек передумал прыгать в Неву после разговора с росгвардейцами. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба ведомства.



21-летнего парня, стоящего с внешней стороны ограждения Большеохтинского моста, сотрудники УВО заметили во время патрулирования переправы 1 июля в 23:40.



Росгвардейцы сообщили о происходящем в центр оперативного управления, вызвали спасателей и скорую помощь, а сами вступили с парнем в разговор. Выяснилось, что молодой человек не преуспел в любви.



«Оказавшись достаточно близко к молодому человеку и поймав подходящий момент, сотрудники Росгвардии схватили его и перетащили обратно через перила», — сообщили в пресс-службе.

