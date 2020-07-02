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02.07.2020 14:21
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Сотрудники Росгвардии отговорили несчастного влюбленного прыгать с Большеохтинского моста

Молодой человек передумал прыгать в Неву после разговора с росгвардейцами. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба ведомства.

21-летнего парня, стоящего с внешней стороны ограждения Большеохтинского моста, сотрудники УВО заметили во время патрулирования переправы 1 июля в 23:40.

Росгвардейцы сообщили о происходящем в центр оперативного управления, вызвали спасателей и скорую помощь, а сами вступили с парнем в разговор. Выяснилось, что молодой человек не преуспел в любви.

«Оказавшись достаточно близко к молодому человеку и поймав подходящий момент, сотрудники Росгвардии схватили его и перетащили обратно через перила», — сообщили в пресс-службе.

Наряд вневедомственной охраны передал гражданина прибывшим на место медикам, после чего вернулся на маршрут патрулирования.

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Комментарии (7)

260928241
Вот какие молодцы росгвардейцы , не то что вы "швыряльщики стаканов"
Nafanka
Молодой человек передумал прыгать в Неву после разговора с росгвардейцами
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Да уж! После разговора с НАШИМИ росгвардейцами ЛЮБОЙ передумает прыгать в НЕВУ! )))
ФЪ! Ну ОТКУДА следует, что его "отговорили" и он "передумал"???!!! Просто НЕ дали прыгнуть здесь и сейчас, хотя и ЭТО - НЕПЛОХО, но в статье-то очередная НЕДОСТОВЕРНОСТЬ и искажение фактов! )))
Pattaya
"Отговорили"
"Схватили и вытащили"
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