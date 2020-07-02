В Латвии выявили один новый случай COVID-19

Коронавирус COVID-19 обнаружен у одного человека в Латвии за минувшие сутки, общее число выявленных случаев достигло 1122, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний 2 июля.
Pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar COVID-19 (kopā stacionāros ārstējas 4 pacienti: 3 pacienti ar vidēji smagu, 1 pacients ar smagu slimības gaitu). Kopā no stacionāra izrakstīts 181 pacients. (@VMNVD dati)— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) July 2, 2020
«За сутки было сделано 1716 тестов на COVID-19, подтвержден один новый случай заболевания», — говорится в сообщении.
С начала пандемии провели 154 494 теста, коронавирус был выявлен у 1122 человек. Выздоровели 988 человек, умерли 30 пациентов, по состоянию на четверг COVID-19 заражены 104 человека. В больницах находятся четыре пациента, у трех заболевание средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.