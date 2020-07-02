FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
70.44р79.19р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
02.07.2020 14:10
1
Печать

В Латвии выявили один новый случай COVID-19

Коронавирус COVID-19 обнаружен у одного человека в Латвии за минувшие сутки, общее число выявленных случаев достигло 1122, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний 2 июля.

«За сутки было сделано 1716 тестов на COVID-19, подтвержден один новый случай заболевания», — говорится в сообщении.

С начала пандемии провели 154 494 теста, коронавирус был выявлен у 1122 человек. Выздоровели 988 человек, умерли 30 пациентов, по состоянию на четверг COVID-19 заражены 104 человека. В больницах находятся четыре пациента, у трех заболевание средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

DEMOMON
Офигенная новость! Жги, "Фонтанка"!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний