ЦБ РФ дал рекомендацию банкам по переоформлению кредитных каникул

В соответствии с законом о кредитных каникулах, подписанным президентом России Владимиром Путиным в начале апреля, заемщик, чей доход на фоне пандемии коронавируса снизился на 30 % и более, может претендовать на отсрочку платежей по кредитам. При этом он обязан в течение 90 дней предоставить кредитору документы, подтверждающие факт снижения своего дохода.

Банк России рекомендовал банкам помочь избежать просроченной задолженности и не испортить кредитную историю клиентам, которые в связи с пандемией коронавируса получили отсрочку по кредитам в рамках нового закона о кредитных каникулах, но в итоге не смогли подтвердить факт снижения дохода на 30 % и более. Об этом говорится в информационном письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова кредитным организациям.

Однако сделать это смогут не все заемщики, которые получили кредитные каникулы, в том числе из-за непреднамеренной ошибки в расчетах, отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

«Банк России направил банкам и микрофинансовым организациям информационное письмо, в котором рекомендует в таких случаях рассмотреть возможность переоформить для добросовестных заемщиков кредитные каникулы на собственную программу реструктуризации кредитора, начиная с той же даты, с которой велся отсчет кредитных каникул по закону», — говорится в информационном письме регулятора.

Регулятор подчеркнул, что такой подход позволит заемщику избежать просроченной задолженности и не испортить кредитную историю.

При этом ЦБ рекомендовал банковским клиентам заранее обратиться к кредитору и уведомить его о невозможности подтвердить снижение дохода, чтобы вместе «найти приемлемое решение».

Кроме того, в ЦБ напомнили, что заемщик, который получил кредитные каникулы, но передумал ими пользоваться, не обязан предоставлять в банк документы о снижении дохода и может вернуться к старому графику платежей при условии договоренности с банком и если это произошло до наступления очередного платежа по кредиту.