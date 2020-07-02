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02.07.2020 13:44
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Назарбаев вылечился от коронавируса

Бывший президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев вылечился от COVID-19. Однако он продолжит сохранять режим самоизоляции.

Как сообщает 2 июля РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу, сегодняшний тест елбасы, то есть лидера нации, на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. «Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе», - написал пресс-секретарь в Twitter.

О том, что у Назарбаева диагностировали ковид, стало известно 18 июня.

Сегодня власти Казахстана объявили о том, что из-за распространения коронавируса вводят новые ограничительные меры с 5 июля на 14 дней. Закрываются многие заведения, частично приостанавливает работу транспорт.

Нурсултан Назарбаев был президентом республики Казахстан с 24 апреля 1990 года по 20 марта 2019-го. Сейчас он сохраняет посты главы Совета безопасности, председателя правящей партии «Нур Отан» и остаётся членом Конституционного совета Казахстана.

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