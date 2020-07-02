ВФЛА не выплатила в срок штраф в 5 млн долларов. Теперь российских легкоатлетов могут вообще не пустить на соревнования

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) просрочила выплату штрафа в размере 5 млн долларов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Как подчеркнула в четверг, 2 июля, пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева, необходимых денежных средств на счетах организации все равно нет.

Штраф в размере 5 млн долларов необходимо было оплатить до 1 июля. Такие обязательства взял на ВФЛА ее бывший президент Дмитрий Шляхтин в связи с многочисленными случаями допинга среди российских легкоатлетов.