ВФЛА не выплатила в срок штраф в 5 млн долларов. Теперь российских легкоатлетов могут вообще не пустить на соревнования
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) просрочила выплату штрафа в размере 5 млн долларов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Как подчеркнула в четверг, 2 июля, пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева, необходимых денежных средств на счетах организации все равно нет.
Штраф в размере 5 млн долларов необходимо было оплатить до 1 июля. Такие обязательства взял на ВФЛА ее бывший президент Дмитрий Шляхтин в связи с многочисленными случаями допинга среди российских легкоатлетов.
Если штраф не будет погашен, российские спортсмены не смогут участвовать в международных турнирах даже под нейтральным флагом. При этом общая сумма задолженности — 11,6 млн долларов. Помимо 5 млн штрафа, это еще 5 млн — депозит в качестве условного штрафа и 1,6 млн — расходы на работу комиссии по восстановлению ВФЛА.