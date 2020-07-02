Кремль призвал расследовать обстоятельства травмирования журналиста «Медиазоны» в петербургской УИК

Обстоятельства травмирования журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на территории участковой избирательной комиссии № 2191 в Петербурге должны быть тщательно расследованы. Об этом 2 июля заявили в Кремле.

«Я не думаю, что сам по себе отдельный инцидент вряд ли может иметь такое влияние, но, тем не менее, этот инцидент должен быть проверен, должен быть обязательно расследован. Речь идет о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту, поэтому это все должно быть самым тщательным образом проверено и расследовано», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Давид Френкел покинул УИК № 2191 с травмой накануне главной даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Журналист «Медиазоны» прибыл туда, будучи аккредитованным представителем СМИ, зарегистрировался в списке посетителей, но отказался диктовать свой адрес, после чего председатель комиссии Валентина Ландышко вместе с наблюдателем Дмитрием Абрамовым, экс муниципальным депутатом от «Единой России», в грубой форме попытались удалить его с участка. В конфликт включился полицейский. В ответ на требование представиться сотрудник правоохранительных органов применил к Френкелю силу. В результате тот получил перелом. Инцидент попал на видео.

Проверкой ситуации занимается петербургский Следком. Союз журналистов города и области требует подключить прокуратуру. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поручила провести своё разбирательство городскому избиркому, который также прокомментировал произошедшее.

В свою очередь, глава территориальной избирательной комиссии № 16 Центрального района Петербурга описывает https://www.fontanka.ru/2020/07/01/69344683/ обстоятельства случившегося в детективном ключе. В травме журналиста решили найти отвлекающий манёвр: пока внимание присутствующих на участке было привлечено к нему, пропали документы по «удалённому» голосованию, результаты из одной урны аннулированы.

