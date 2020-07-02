Кремль призвал расследовать обстоятельства травмирования журналиста «Медиазоны» в петербургской УИК
Обстоятельства травмирования журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на территории участковой избирательной комиссии
«Я не думаю, что сам по себе отдельный инцидент вряд ли может иметь такое влияние, но, тем не менее, этот инцидент должен быть проверен, должен быть обязательно расследован. Речь идет о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту, поэтому это все должно быть самым тщательным образом проверено и расследовано», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).
Давид Френкел покинул УИК
Проверкой ситуации занимается петербургский Следком. Союз журналистов города и области требует подключить прокуратуру. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поручила провести своё разбирательство городскому избиркому, который также прокомментировал произошедшее.
В свою очередь, глава территориальной избирательной комиссии
Газета «Комсомольская правда» и Telegram-канал «Голос Мордора» предлагают свою версию событий. Френкель якобы готовил провокацию и рассчитывал быть избитым, чтобы сделать на этом хайп. В подтверждение публикуют переписку якобы от имени журналиста. «Фонтанка» показала, что с ней не так.