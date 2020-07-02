Водитель автомобиля нарушил ПДД, а затем, уходя от полиции, устроил ДТП в Курортном районе Петербурга. Очевидцы сообщают о пострадавшем.



Инцидент произошел на Ленинградкой улице в поселке Песочный. Автомобиль Cadillac уходил от погони и у дома 68, возле онкоцентра, врезался в Ford, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Обе машины получили серьезные повреждения передней части.

Со слов очевидцев, водитель «Кадиллака» был с признаками алкогольного опьянения, а второй водитель получил тяжелые травмы. Информация о пострадавших уточняется.