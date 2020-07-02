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02.07.2020 13:29
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Водитель «Кадиллака» по встречке объехал ДТП в Песочном, едва не сбив полицейского, и затормозил о «Форд»

Водитель автомобиля нарушил ПДД, а затем, уходя от полиции, устроил ДТП в Курортном районе Петербурга. Очевидцы сообщают о пострадавшем.

Инцидент произошел на Ленинградкой улице в поселке Песочный. Автомобиль Cadillac уходил от погони и у дома 68, возле онкоцентра, врезался в Ford, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Обе машины получили серьезные повреждения передней части.

Со слов очевидцев, водитель «Кадиллака» был с признаками алкогольного опьянения, а второй водитель получил тяжелые травмы. Информация о пострадавших уточняется.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Обстоятельствами произошедшего поделился участник группы Тихон, который стал очевидцем начала погони. На перекрестке в районе 70-го дома по Ленинградской улице сотрудники ДПС оформляли ДТП. Авария перекрыла проезд в одном направлении, и со стороны Песочного шоссе собралась пробка.

Водитель черного «Кадиллака» стал объезжать пробку по «встречке», с трудом разминулся с грузовиком, проехал так через железнодорожный переезд и выкатил на перекресток, где едва не сбил сотрудника ГИБДД. Затем он протиснулся мимо, притер одного из участников ДТП и поехал дальше. Полицейские ринулись в погоню.

Произошедшее попало на камеру видеорегистратора очевидца.

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Комментарии (3)

Андрей Голубев
Как это не печально, но у меня всё чаще дорогая машина ассоциируется с отсутствием мозгов.
DEMOMON
Прилип на все сто.
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