FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
70.44р79.19р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
02.07.2020 13:25
4
Печать

Памфилова: Досрочно по поправкам проголосовали 54 % от общего числа избирателей

За шесть дней досрочного голосования по поправкам к Конституции проголосовали 58,5 млн граждан. Такую цифру 2 июля озвучила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре голосования.

Из них вне помещения для голосования участие в плебисците приняли 20,6 млн человек (36 %), непосредственно на участках — 36,8 млн человек (62 %), а также 1,1 млн — с помощью дистанционного электронного голосования. Его разрешили применить только Москве и Нижегородской области. За неделю вне помещения проголосовали 23,1 млн россиян.

Итоговая явка составила 67,97 %. 77,92 % россиян поддержали поправки, 21,27 %высказались против. Глава комиссии пояснила, что официальные итоги будут объявлены 3 июля.

Среди тех, кто голосовал с помощью дистанционного электронного голосования, в Москве поправки поддержали 62,33 % и в Нижегородской области — 59,69 %.

За шесть дней досрочного голосования участие в плебисците приняли 58,5 млн россиян, это 54 % от общего числа включенных в списки участников голосования. В помещении для голосования с 25 по 30 июня проголосовало 36,8 млн граждан (62 % от числа проголосовавших до дня голосования).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

RobRoy
Интересно, а совесть ее будет мучать когда-нибудь в старости?
***_555
54% голосов - из песочниц, багажников и рваных картонных коробок?
krasnonosov
Кому интересны эти цифры, нарисованные специально обученными холуями?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний