Памфилова: Досрочно по поправкам проголосовали 54 % от общего числа избирателей

Из них вне помещения для голосования участие в плебисците приняли 20,6 млн человек (36 %), непосредственно на участках — 36,8 млн человек (62 %), а также 1,1 млн — с помощью дистанционного электронного голосования. Его разрешили применить только Москве и Нижегородской области. За неделю вне помещения проголосовали 23,1 млн россиян.

За шесть дней досрочного голосования по поправкам к Конституции проголосовали 58,5 млн граждан. Такую цифру 2 июля озвучила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре голосования.

Итоговая явка составила 67,97 %. 77,92 % россиян поддержали поправки, 21,27 % — высказались против. Глава комиссии пояснила, что официальные итоги будут объявлены 3 июля.

Среди тех, кто голосовал с помощью дистанционного электронного голосования, в Москве поправки поддержали 62,33 % и в Нижегородской области — 59,69 %.