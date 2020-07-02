Памфилова: Досрочно по поправкам проголосовали 54 % от общего числа избирателей
За шесть дней досрочного голосования по поправкам к Конституции проголосовали 58,5 млн граждан. Такую цифру 2 июля озвучила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре голосования.
Из них вне помещения для голосования участие в плебисците приняли 20,6 млн человек
Итоговая явка составила
Среди тех, кто голосовал с помощью дистанционного электронного голосования, в Москве поправки поддержали
За шесть дней досрочного голосования участие в плебисците приняли 58,5 млн россиян, это