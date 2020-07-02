Напавший с ножом на пенсионерку в Александрино мог обидеть еще двух женщин. Число возможных жертв увеличилось до четырех
Напавший с ножом на пенсионерку в Александрино мог обидеть еще двух женщин. Число его возможных жертв увеличилось до четырех, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 2 июля.
Как рассказали «Фонтанке» в региональном главке, задержанный накануне мужчина может быть причастен к похожим преступлениям. По предварительной информации, еще два нападения были совершены им в последний день июня, за сутки до того, как он попался в руки сотрудников полиции.
Задержанный мог ограбить 85-летнюю женщину на Суздальском проспекте, а затем ещё одну, 71-летнюю, на улице Ушинского. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по первой части 161-й статьи УК РФ (грабеж).
Таким образом, жертвами предполагаемого преступника стали как минимум четыре женщины, одна из которых скончалась.
Как ранее писала «Фонтанка», первое нападение было совершено в парке Александрино 23 июня. С ножом в руке мужчина набросился на 74-летнюю пенсионерку, чтобы заполучить ее сумочку. От полученных ранений она скончалась в больнице.
Судя по записи с камер, погибшая была не единственной, к кому приставал нападавший. Ему вменяют разбой и умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.
Предположительно, преступление совершил 44-летний Андрей Максимов, который за четыре дня до этого вышел на свободу из колонии в Форносово.
Его задержали по горячим следам после очередного нападения на пенсионерку, которое 1 июля произошло у перекрёстка улиц Верности и Карпинского. Сейчас он находится в следственных органах для проведения процессуальных действий.