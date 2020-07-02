FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
70.44р79.19р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
02.07.2020 12:59
4
Печать

Напавший с ножом на пенсионерку в Александрино мог обидеть еще двух женщин. Число возможных жертв увеличилось до четырех

Напавший с ножом на пенсионерку в Александрино мог обидеть еще двух женщин. Число его возможных жертв увеличилось до четырех, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 2 июля.

Как рассказали «Фонтанке» в региональном главке, задержанный накануне мужчина может быть причастен к похожим преступлениям. По предварительной информации, еще два нападения были совершены им в последний день июня, за сутки до того, как он попался в руки сотрудников полиции.

Задержанный мог ограбить 85-летнюю женщину на Суздальском проспекте, а затем ещё одну, 71-летнюю, на улице Ушинского. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по первой части 161-й статьи УК РФ (грабеж).

Таким образом, жертвами предполагаемого преступника стали как минимум четыре женщины, одна из которых скончалась.

Как ранее писала «Фонтанка», первое нападение было совершено в парке Александрино 23 июня. С ножом в руке мужчина набросился на 74-летнюю пенсионерку, чтобы заполучить ее сумочку. От полученных ранений она скончалась в больнице.

Судя по записи с камер, погибшая была не единственной, к кому приставал нападавший. Ему вменяют разбой и умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

Предположительно, преступление совершил 44-летний Андрей Максимов, который за четыре дня до этого вышел на свободу из колонии в Форносово.

Его задержали по горячим следам после очередного нападения на пенсионерку, которое 1 июля произошло у перекрёстка улиц Верности и Карпинского. Сейчас он находится в следственных органах для проведения процессуальных действий.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Zloi_prohozhiy
как это существо вообще на свободе оказалось?
ulli
"Ему вменяют разбой и умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей."
Множественные удары ножом - это разве неосторожность ? Хотят , чтобы опять по УДО вышел ?
krasnonosov
Это какой-то амбассадор коронавируса просто. Нападал исключительно на стариков.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний