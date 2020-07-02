Напавший с ножом на пенсионерку в Александрино мог обидеть еще двух женщин. Число возможных жертв увеличилось до четырех

Напавший с ножом на пенсионерку в Александрино мог обидеть еще двух женщин. Число его возможных жертв увеличилось до четырех, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 2 июля.



Как рассказали «Фонтанке» в региональном главке, задержанный накануне мужчина может быть причастен к похожим преступлениям. По предварительной информации, еще два нападения были совершены им в последний день июня, за сутки до того, как он попался в руки сотрудников полиции.



Задержанный мог ограбить 85-летнюю женщину на Суздальском проспекте, а затем ещё одну, 71-летнюю, на улице Ушинского. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по первой части 161-й статьи УК РФ (грабеж).

