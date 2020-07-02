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02.07.2020 12:55
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Сотни слонов в Африке погибли при загадочных обстоятельствах

В африканской Ботсване при загадочных обстоятельствах умерли 350 слонов.

Как передаёт 2 июля «Газета.Ru» со ссылкой на Sky News, по данным службы по охране природы благотворительной организации National Park Rescue (Великобритания), первые сообщения о смертях появились 11 мая. К середине июня были найдены почти 170 мёртвых животных. Таким образом, за несколько недель их число выросло почти вдвое — до 350.

Это «катастрофическое вымирание», подчёркивают в National Park Rescue. В Ботсване обитает треть африканских слонов, поэтому столь значительное сокращение числа животных в этой стране повлияет на мировую популяцию.

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Комментарии (6)

grannie
Коронаслоновирус
f0ntan
Бивни идут в Китай
22ilves
Никаких загадок. Бивни.
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