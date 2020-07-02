FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
70.44р79.19р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
02.07.2020 12:15
0
Печать

Богатейший человек в мире стал ещё богаче. Новый рекорд — $171,6 млрд

Чистый капитал богатейшего человека в мире — основателя Amazon Джеффа Безоса — достиг рекордного показателя в $171,6 млрд, сообщает Bloomberg.

В результате роста акций Amazon 1 июля, на 4,4 % их стоимость достигла исторического максимума в $2878,70. Благодаря этому состояние Безоса побило предыдущий рекорд, установленный 4 сентября 2018 года. Тогда чистый капитал основателя Amazon составил $167,7 млрд.

Агентство отмечает, что состояние Безоса достигло пиковых значений даже после того, как он лишился 25 % своей доли в Amazon в рамках бракоразводного процесса в 2019 году.

За первую половину 2020 года капитал предпринимателя вырос на $56,7 млрд. Эта ситуация, утверждает издание, «подчеркивает растущий разрыв в благосостоянии в США во время худшего экономического спада со времен Великой депрессии». В Amazon от комментариев отказались.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний