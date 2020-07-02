Богатейший человек в мире стал ещё богаче. Новый рекорд — $171,6 млрд

Чистый капитал богатейшего человека в мире — основателя Amazon Джеффа Безоса — достиг рекордного показателя в $171,6 млрд, сообщает Bloomberg.

В результате роста акций Amazon 1 июля, на 4,4 % их стоимость достигла исторического максимума в $2878,70. Благодаря этому состояние Безоса побило предыдущий рекорд, установленный 4 сентября 2018 года. Тогда чистый капитал основателя Amazon составил $167,7 млрд.