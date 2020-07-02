Богатейший человек в мире стал ещё богаче. Новый рекорд — $171,6 млрд

Чистый капитал богатейшего человека в мире — основателя Amazon Джеффа Безоса — достиг рекордного показателя в $171,6 млрд, сообщает Bloomberg.
В результате роста акций Amazon 1 июля, на
Агентство отмечает, что состояние Безоса достигло пиковых значений даже после того, как он лишился
За первую половину 2020 года капитал предпринимателя вырос на $56,7 млрд. Эта ситуация, утверждает издание, «подчеркивает растущий разрыв в благосостоянии в США во время худшего экономического спада со времен Великой депрессии». В Amazon от комментариев отказались.