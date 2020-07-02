«Котам недокладывают мяса». Предприниматель вывел на рынок натуральный корм в разгар эпидемии и чуть не прогорел
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Для многих людей домашние животные — члены семьи. Хозяева покупают кошкам и собакам игрушки и домики, водят в парикмахерскую, устраивают хвостатых в гостиницы на время отъезда и, конечно, заботятся об их здоровье. Учредитель фирмы-производителя натурального мясного корма для животных Александр Семенов рассказал «Фонтанке» о том, как он начал новый бизнес в разгар коронавируса.
«Мы оказались в достаточно сложной ситуации, несмотря на то, что ни на минуту не останавливали свою деятельность, так как по сути мы не перестраивали уже существующий бизнес, а начали развивать новый с нуля. Идея вывести на рынок Санкт-Петербурга по-настоящему натуральный мясной корм для животных пришла в конце 2019 года. 20 января была зарегистрирована компания и запущен процесс получения необходимых разрешительных документов, составления и тестирования рационов кормов, написания сайта, переговоры с поставщиками и партнерами, регистрация товарного знака и так далее, — вспоминает Александр. — Первый товар на нашем складе появился в самый разгар пандемии и ограничительных мер, а 20 апреля мы запустили продажу. К этому моменту уже было понятно, что покупательская способность населения значительно упала, и необходимо корректировать наш бизнес-план, размер инвестиций должен быть значительно увеличен, а продажи оставляли желать лучшего. При этом рассчитывать на чью-то помощь было бессмысленно, так как наш ОКВЭД не подпадал под пострадавшие отрасли, и даже взять кредит было невозможно, потому что компания существует менее шести месяцев и не проходит по формальным критериям банков».
«Первоначальные инвестиции были порядка миллиона рублей, сейчас необходимо вложить еще около миллиона», — рассказывает Александр Семенов. Предприниматель планировал выйти на объем продаж в 100–200 тыс. руб. через два-три месяца после старта продаж, но пандемия спутала все карты. Текущие объемы продаж, по его словам, пока даже не покрывают аренду, которая составляет 40 тыс. руб. за склад с необходимым температурным режимом и небольшое офисное помещение. Сейчас фирма активно развивается лишь за счет средств учредителя и планирует расширять ассортимент.
«Для того чтобы увеличить спрос, мы даже снизили цену на нашу продукцию, сохранив полностью уровень предлагаемого сервиса для клиентов, но это пока тоже не особо помогло, ведь люди сейчас стараются экономить и делают выбор в пользу цены, а не качества, — делится Александр. — При всем при этом мы с оптимизмом смотрим в будущее, так как делаем продукт, у которого нет аналогов на рынке Санкт-Петербурга, и верим, что в ближайшее время все владельцы собак и кошек начнут уверенно смотреть в завтрашний день и смогут радовать своих любимцев качественным и здоровым питанием».