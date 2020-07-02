«Котам недокладывают мяса». Предприниматель вывел на рынок натуральный корм в разгар эпидемии и чуть не прогорел

«Фонтанка» продолжает делиться с читателями историями участников проекта «Покупай у своих» — предприятий малого бизнеса, переживших суровые коронавирусные времена. Для читателей «Фонтанки» около двух тысяч участников проекта готовы делать серьёзные скидки.

Проект «Покупай у своих» продолжает принимать участников — предприятия малого бизнеса. Нажмите на карте проекта кнопку «добавить фирму», расскажите о своих услугах и предложите скидку по промокоду FONTANKA. Старые участники проекта продолжают делиться с читателями «Фонтанки» историями выживания в период изоляции.



Для многих людей домашние животные — члены семьи. Хозяева покупают кошкам и собакам игрушки и домики, водят в парикмахерскую, устраивают хвостатых в гостиницы на время отъезда и, конечно, заботятся об их здоровье. Учредитель фирмы-производителя натурального мясного корма для животных Александр Семенов рассказал «Фонтанке» о том, как он начал новый бизнес в разгар коронавируса.

«Мы оказались в достаточно сложной ситуации, несмотря на то, что ни на минуту не останавливали свою деятельность, так как по сути мы не перестраивали уже существующий бизнес, а начали развивать новый с нуля. Идея вывести на рынок Санкт-Петербурга по-настоящему натуральный мясной корм для животных пришла в конце 2019 года. 20 января была зарегистрирована компания и запущен процесс получения необходимых разрешительных документов, составления и тестирования рационов кормов, написания сайта, переговоры с поставщиками и партнерами, регистрация товарного знака и так далее, — вспоминает Александр. — Первый товар на нашем складе появился в самый разгар пандемии и ограничительных мер, а 20 апреля мы запустили продажу. К этому моменту уже было понятно, что покупательская способность населения значительно упала, и необходимо корректировать наш бизнес-план, размер инвестиций должен быть значительно увеличен, а продажи оставляли желать лучшего. При этом рассчитывать на чью-то помощь было бессмысленно, так как наш ОКВЭД не подпадал под пострадавшие отрасли, и даже взять кредит было невозможно, потому что компания существует менее шести месяцев и не проходит по формальным критериям банков».

