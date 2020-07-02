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02.07.2020 11:48
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В РФ увеличили производство препарата против коронавируса

Производство в июне 100 тыс. курсов российского препарата против коронавируса «Авифавир» существенно превышает первоначальный план, в течение месяца будет произведено еще более 100 тыс. курсов. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ... и группа компаний «ХимРар» объявляют о производстве в июне первых 100 тыс. курсов российского препарата против коронавируса «Авифавир», что существенно превышает первоначальный план производства на уровне 60 тыс. курсов... В течение месяца будет произведено еще свыше 100 тыс. курсов», — говорится в сообщении.

Совместное предприятие РФПИ и «ХимРар» увеличило производственные мощности в три раза, до 300 тыс. курсов в месяц. Это позволит удовлетворить внутренний спрос на «Авифавир» в России и начать поставки препарата на международный рынок.

«Ведутся переговоры о поставках «Авифавира» в ряд государств Латинской Америки. Также заинтересованность в приобретении «Авифавира» выражают страны СНГ и Ближнего Востока, других регионов мира», — рассказали в РФПИ.

Генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев отметил, что интерес к препарату выразили свыше 50 стран. В июне препарат был поставлен в 35 регионов России и в Белоруссию, в ближайшее время он будет отправлен в Казахстан.

В РФПИ напомнили, что «Авифавир» 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество «Фавипиравир».

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Комментарии (2)

Вот Вам третий вариант: болезнь протекает различно у разных пациентов (и разных лечаших врачей). Кого-то этот препарат спас, кого-то нет...
Наталья Коптяева
Только мне не понятно, почему препарат от короновируса поставляется в Белорусию, планируют казахам помочь, а в Питере больные умирают в больницах? Это как понимать? Или препарат плохой, или его нет в наших больницах?
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