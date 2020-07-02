«Шевроле» улетел в кусты под Гатчиной. Погиб пассажир, еще один — в больнице
Серьезная авария с участием легкового автомобиля произошла утром 2 июля в Гатчинском районе Ленинградской области. Есть погибший и пострадавший.
Как сообщили в отделе ГИБДД по Гатчинскому району Ленобласти, авария произошла около 10 часов утра на 27 километре автодороги Красное Село — Гатчина — Павловск. По неустановленным обстоятельствам, 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti съехал в кювет.
В результате ДТП один пассажир автомобиля, 24-летний парень, погиб на месте до приезда скорой помощи. Еще одного пассажира, ровесника водителя, доставили в гатчинскую ЦРКБ в тяжелом состоянии, уточнили в отделе пропаганды УГИБДД. На кадрах с места ДТП видно, что машина улетела в кусты и деревья и получила сильные повреждения, особенно в районе заднего сиденья — крышу там буквально вдавило в салон.