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02.07.2020 11:28
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«Шевроле» улетел в кусты под Гатчиной. Погиб пассажир, еще один — в больнице

Серьезная авария с участием легкового автомобиля произошла утром 2 июля в Гатчинском районе Ленинградской области. Есть погибший и пострадавший.

Как сообщили в отделе ГИБДД по Гатчинскому району Ленобласти, авария произошла около 10 часов утра на 27 километре автодороги Красное Село — Гатчина — Павловск. По неустановленным обстоятельствам, 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti съехал в кювет.

«Дорожный инспектор»

В результате ДТП один пассажир автомобиля, 24-летний парень, погиб на месте до приезда скорой помощи. Еще одного пассажира, ровесника водителя, доставили в гатчинскую ЦРКБ в тяжелом состоянии, уточнили в отделе пропаганды УГИБДД. На кадрах с места ДТП видно, что машина улетела в кусты и деревья и получила сильные повреждения, особенно в районе заднего сиденья — крышу там буквально вдавило в салон.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (2)

ДоДо
22 года, 24 года... Да тут не только скорость.
Киркор_Филиппов
Скорость, скорость....
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