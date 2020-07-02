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02.07.2020 11:15
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Напротив городского морга на Пискаревке сгорел дом. Его облюбовали бездомные

Ранним утром 2 июля пожарные тушили заброшенный дом на Екатерининском проспекте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании дома 15 по указанному проспекту поступило в единую службу спасения в 04:55.

В лесополосе, примыкающей к железнодорожным путям, горел одноэтажный нежилой размером 5х6 кв. м дом. Несмотря на усилия трех единиц техники и 12 человек личного состава, здание выгорело по всей площади

В 05:13 пожар локализован.

Сведения о пострадавших уточняются, сообщает МЧС.

Сгоревший дом находится напротив комплекса зданий, в которых расположено городское бюро судебно-медицинской экспертизы.

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