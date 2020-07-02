Напротив городского морга на Пискаревке сгорел дом. Его облюбовали бездомные

Ранним утром 2 июля пожарные тушили заброшенный дом на Екатерининском проспекте.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании дома 15 по указанному проспекту поступило в единую службу спасения в 04:55.



В лесополосе, примыкающей к железнодорожным путям, горел одноэтажный нежилой размером 5х6 кв. м дом. Несмотря на усилия трех единиц техники и 12 человек личного состава, здание выгорело по всей площади



В 05:13 пожар локализован.



Сведения о пострадавших уточняются, сообщает МЧС.

