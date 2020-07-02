FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
70.44р79.19р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
02.07.2020 11:04
0
Печать

Утренние ДТП собрали пробки. Под Гатчиной «Логан» въехал в сломавшуюся маршрутку

Пробки в направлении Петербурга образовались утром 2 июля на въездных магистралях из-за ДТП.

На Киевском шоссе (трасса Санкт-Петербург — Псков) под Гатчиной произошло серьёзное ДТП. У деревни Малое Карлино синий «Рено Логан» протаранил автобус, двигавшийся маршрутом «Гатчина — Санкт-Петербург». Водитель легковушки получил травмы, сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы. По словам автомобилистов из «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», пробка достигла примерно 5 километров.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

По данным областного управления по транспорту, маршрутка остановилась на обочине из-за поломки, водитель выставил знак аварийной остановки. По предварительным сведениям, пассажиров в салоне не было.

На Дороге жизни в районе Приютино к 7 часам утра встал «паровозик» из четырёх автомобилей, рассказал читатель «Фонтанки» Сергей. В «ДТП и ЧП» предполагают, что тормознул водитель «Ягуара».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«40 минут теряем на Дороге жизни из-за этого мнимого гонщика», — жалуются автомобилисты. Эта пробка попала в топ-5 утренних петербургских пробок.

vk.com/spb_today 

Ещё одно массовое ДТП произошло на Зольной улице. Там, по данным телеграм-канала «Мегаполис», четыре столкнувшиеся машины приходилось объезжать по встречной полосе.

Телеграм-канала «Мегаполис»
Телеграм-канала «Мегаполис»

В целом по городу максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром, по данным «Яндекса», составила 4 балла, что соответствует обычному уровню. Крупнейшие пробки:

  • 9:08, внешняя сторона КАД от проспекта Культуры до Выборгского шоссе, 10,4 км;
  • 9:35, внутренняя сторона КАД от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса, 6,5 км;
  • 7:53, Мурманское шоссе от поворота на Озерки до АЗС «Несте», 4,5 км;
  • 9:17, Дорога жизни от Колтушского шоссе до Приютинской улицы, 3.9 км;
  • 9:59, Колтушское шоссе от поворота к станции 7-й километр до поворота к логистическому складу, 3,7 км.
Телеграм-канала «Мегаполис»
Телеграм-канала «Мегаполис»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний