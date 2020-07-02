Утренние ДТП собрали пробки. Под Гатчиной «Логан» въехал в сломавшуюся маршрутку
Пробки в направлении Петербурга образовались утром 2 июля на въездных магистралях из-за ДТП.
На Киевском шоссе (трасса Санкт-Петербург — Псков) под Гатчиной произошло серьёзное ДТП. У деревни Малое Карлино синий «Рено Логан» протаранил автобус, двигавшийся маршрутом «Гатчина — Санкт-Петербург». Водитель легковушки получил травмы, сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы. По словам автомобилистов из «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», пробка достигла примерно 5 километров.
По данным областного управления по транспорту, маршрутка остановилась на обочине из-за поломки, водитель выставил знак аварийной остановки. По предварительным сведениям, пассажиров в салоне не было.
На Дороге жизни в районе Приютино к 7 часам утра встал «паровозик» из четырёх автомобилей, рассказал читатель «Фонтанки» Сергей. В «ДТП и ЧП» предполагают, что тормознул водитель «Ягуара».
«40 минут теряем на Дороге жизни из-за этого мнимого гонщика», — жалуются автомобилисты. Эта пробка попала в топ-5 утренних петербургских пробок.
Ещё одно массовое ДТП произошло на Зольной улице. Там, по данным телеграм-канала «Мегаполис», четыре столкнувшиеся машины приходилось объезжать по встречной полосе.
В целом по городу максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром, по данным «Яндекса», составила 4 балла, что соответствует обычному уровню. Крупнейшие пробки:
- 9:08, внешняя сторона КАД от проспекта Культуры до Выборгского шоссе, 10,4 км;
- 9:35, внутренняя сторона КАД от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса, 6,5 км;
- 7:53, Мурманское шоссе от поворота на Озерки до АЗС «Несте», 4,5 км;
- 9:17, Дорога жизни от Колтушского шоссе до Приютинской улицы, 3.9 км;
- 9:59, Колтушское шоссе от поворота к станции 7-й километр до поворота к логистическому складу, 3,7 км.