Июнь в Москве оказался самым дождливым за 200 лет

На метеостанции МГУ имени Ломоносова зафиксировали рекорд осадков.

Как сообщает 2 июля ТАСС со ссылкой на вуз, июнь 2020 года в российской столице стал самым дождливым за последние 200 лет метеонаблюдений. Количество выпавших осадков за месяц достигло 193 мм. Прежний рекорд был поставлен в июне 1942 года — 174 мм.

Это второй вековой рекорд осадков, отмеченный в Москве за два последних месяца. В мае в городе выпало 169,5 мм. Он тоже стал самым дождливым маем за всю историю метеонаблюдений.

В Санкт-Петербурге, напомним, тоже зафиксировано несколько рекордов — в основном температурных, но не только. Однако и осадков было много — в виде ливней с грозами.