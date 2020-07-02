Россия сократила добычу нефти

Добыча нефти в России сократилась в январе — июне 2020 года на 4,9 % по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 264,673 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК) от 2 июля.

Добыча нефти в России в июне составила 38,158 млн тонн.

Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ в январе — июне снизилась на 0,7 %, до 138,899 млн тонн. В июне первичная переработка составила 20,818 млн тонн.