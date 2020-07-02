ГУП «ТЭК» в ближайшие два дня проведет испытания в 9 районах города

Гидравлические испытания теплосетей пройдут со 2 по 3 июля в 9 районах Петербурга. Об этом сообщается на сайте ГУП «ТЭК СПб».



В первую очередь трубы протестируют в пяти районах города: Василеостровском, Калининском и Колпинском районах, в поселке Молодежный Курортного района, а также в Центральном районе — от котельной на Большой Морской, 20.



В Выборгском, Красносельском и Московском районах проверки пройдут в пятницу, 3 июля. Помимо этого, испытания пройдут в поселке Александровская и в Павловске. Все графики проверок можно посмотреть на сайте ТЭК.

