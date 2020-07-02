ГУП «ТЭК» в ближайшие два дня проведет испытания в 9 районах города

Гидравлические испытания теплосетей пройдут со 2 по 3 июля в 9 районах Петербурга. Об этом сообщается на сайте ГУП «ТЭК СПб».
В первую очередь трубы протестируют в пяти районах города: Василеостровском, Калининском и Колпинском районах, в поселке Молодежный Курортного района, а также в Центральном районе — от котельной на Большой Морской, 20.
В Выборгском, Красносельском и Московском районах проверки пройдут в пятницу, 3 июля. Помимо этого, испытания пройдут в поселке Александровская и в Павловске. Все графики проверок можно посмотреть на сайте ТЭК.
ГУП «ТЭК СПб» просит горожан быть предельно внимательными. Температура теплоносителя не превысит 40 градусов, однако в случае вытекания воды на поверхность или проседания грунта следует обходить опасные участки и не пытаться преодолеть их на транспорте. Кроме того, нельзя приближаться к местам выхода воды на поверхность, так как под асфальтом может скрываться промоина с водой. Также запрещено заходить за ограждения, оставлять транспорт и парковать машины в охранной зоне теплосетей.
Согласно графикам, утвержденным комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, всего в этом межотопительном сезоне специалисты ТЭКа проведут 263 гидравлических испытания в 16 районах Санкт-Петербурга и трех районах Ленинградской области. Они затронут более 4,7 тысячи сетей, которые находятся на балансе предприятия.