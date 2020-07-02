ФСБ РФ изъяла у «черных копателей», в том числе в Петербурге и Ленобласти, арсенал оружия

ФСБ России заявляет о том, что пресекла деятельность 13 жителей Российской Федерации, которые выкапывали оружие и боеприпасы времен ВОВ и восстанавливали их боевые свойства.



Как сообщает пресс-служба ведомства 2 июля, задержаны жители Петербурга и Ленинградской области, Кемеровской области — Кузбасса, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев.



«В результате проведенных скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 77 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 2 пулемета, 6 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, а также 23 ручные осколочные гранаты, 103 килограмма тротила, более 13,5 тысяч патронов различного калибра, 365 основных частей и комплектующих оружия», — сообщает ФСБ.

