У производителя мясной продукции угнали рефрижератор с парковки магазина в Петербурге
В Приморском районе Петербурга производителя мясной продукции оставили без фургона-рефрижератора. Неизвестные увели машину с парковки магазина за 25 минут.
Как стало известно «Фонтанке», в восьмом часу вечера 1 июля в полицию обратился 46-летний гендиректор петербургской фирмы, занимающейся производством продукции из мяса. Он сообщил, что в период с 19:15 до 19:40 этого же дня с парковки магазина «Леруа Мерлен» на Парашютной улице, 60, неизвестный злоумышленник похитил принадлежащий его фирме фургон-рефрижератор Ford Transit.
Белый автомобиль 2018 года выпуска не был оборудован системами слежения и не застрахован по каско. В баке машины оставалось около 10 литров топлива. Два комплекта ключей на месте, а вот документы на автомобиль остались в салоне.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.