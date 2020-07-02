Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане закрывают пляжи, парикмахерские, детсады, храмы
Власти Казахстана из-за распространения коронавируса вводят новые ограничительные меры с 5 июля на 14 дней.
Как сообщает 2 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана, госкомиссия приняла это решение с учётом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19. По истечении двухнедельного срока ограничения могут быть продлены ещё на две недели или ужесточены.
Вводится запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе семейных и памятных, запрет на перемещение по улицам, паркам и скверам в компании более трёх человек. Запрещается работа парикмахерских, спортивных залов, бассейнов, крытых рынков, пляжей, объектов культуры, детских дошкольных учреждений, религиозных объектов и других заведений. Сохраняется дистанционный формат работы для не менее
Пассажирское автобусное автосообщение между регионами будет остановлено, работа общественного транспорта ограничена по времени. Авиасообщение сохраняется без дальнейшего увеличения списка маршрутов. Поезда пока тоже будут ходить, но с ограничениями.
«Фонтанка» уже писала о том, что в Казахстане ситуация с коронавирусом ухудшилась. Например, на Байконуре домашний режим возобновлён с конца июня.