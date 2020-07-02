Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане закрывают пляжи, парикмахерские, детсады, храмы

Власти Казахстана из-за распространения коронавируса вводят новые ограничительные меры с 5 июля на 14 дней.

Как сообщает 2 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана, госкомиссия приняла это решение с учётом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19. По истечении двухнедельного срока ограничения могут быть продлены ещё на две недели или ужесточены.