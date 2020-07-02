К 1 июля в России провели более 20 млн тестов на коронавирус

Более 20 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 286 тысяч человек. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



«В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 01.07.2020 проведено 20 168 904 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

