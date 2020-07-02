FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
70.44р79.19р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
02.07.2020 09:58
0
Печать

К 1 июля в России провели более 20 млн тестов на коронавирус

Более 20 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 286 тысяч человек. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 01.07.2020 проведено 20 168 904 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

Только за сутки в стране проведено 316 тысяч тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 286 тысяч человек.

В мире на 2 июня зарегистрировано 10 685 216 подтверждённых случаев заболевания COVID-19 (прирост за сутки 200 938 случаев; 1,92 %), 518 780 летальных исходов (прирост за сутки 5 051; 0,98 %). В России 654 405 выявленных случаев и 9 536 — летальных исходов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний