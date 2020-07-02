В DDoS-атаках на учебные ресурсы «Ростелеком» заподозрил школьников

В России в период самоизоляции c марта по май число DDoS-атак выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 7 тысяч. В апреле показатель увеличился на 88% относительно января. Активнее всего атаковали образовательные ресурсы

Как сообщает 2 июля РБК со ссылкой на исследование «Ростелекома», число атак на электронные дневники, площадки для онлайн-уроков, сайты с проверочными работами и другие учебные сервисы с марта по апрель подпрыгнуло в 5,5 раза.

При резком росте числа DDoS-атак их сложность и мощность снизилась. Скорее всего, отмечается в исследовании, «в большинстве атак применялись легкодоступные инструменты с уже устаревшим набором уязвимых серверов, что говорит о низкой квалификации злоумышленников». Возможно, их проводили школьники, желавшие «сделать недоступными для себя электронные контрольные, а для родителей – свои дневники».