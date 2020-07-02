В Ричмонде демонтировали статую генерала конфедератов

Статую генерала конфедератов Томаса Джексона, возведённую в 1919 году, убрали с постамента в городе Ричмонд в американском штате Виргиния.
Как сообщает 2 июля РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Wric, рабочие демонтировали монумент и увезли на грузовике.
Снос памятников историческим деятелям в США начался на фоне протестов против расизма после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. В Ричмонде протестующие снесли памятники артиллерийскому подразделению Конфедерации времён Гражданской войны, президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису и генералу Конфедерации Уильямсу Картеру Уикману, а памятник Христофору Колумбу забросили в озеро. После этого мэр Ричмонда Левар Стоуни распорядился убрать все статуи конфедератов с улиц города.
Жители выступали за снос памятника главнокомандующему рабовладельческих штатов Роберту Ли, и власти согласились на это, но суд запретил это делать.