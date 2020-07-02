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02.07.2020 07:43
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В Петербурге резко вырос спрос на официантов

Снятие «коронавирусных» ограничений способствовали повышению количества вакансий для официантов в два раза за несколько недель.

Как сообщает 2 июля РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», со снятием карантинных мер предложения для официантов стремительно подпрыгнули – почти до уровня начала апреля. «В первую неделю после снятия ограничений число вакансий увеличилось на 50% по сравнению с началом июня, во вторую неделю после выхода из карантина предложений для соискателей стало уже в два раза больше, чем в первых числах лета», - отмечают эксперты.

Также активнее пользователи стали откликаться на вакансии – на 50%. Больше всего официантов сейчас ищут в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Краснодарском крае и Татарстане.

В апреле количество вакансий для официантов на сервисе упало на 61%, а в мае – на 77% (по сравнению с мартом). Количество резюме официантов в апреле снизились на 19% по сравнению с мартом, в мае – на 29%. На позицию чаще претендуют женщины (68% резюме), средний возраст соискателей – 23 года.

Кадр из видео «Фонтанки»
Кадр из видео «Фонтанки»

В Петербурге летние кафе начали работать с конца июня («Фонтанка» показывала этот знаменательный этап на видео) Заявок на упрощённые летние кафе так много, что чиновникам приходится выдавать разрешения с задержкой.

Кадр из видео «Фонтанки»
Кадр из видео «Фонтанки»

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Комментарии (2)

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