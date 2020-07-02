Как сообщает 2 июля РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», со снятием карантинных мер предложения для официантов стремительно подпрыгнули – почти до уровня начала апреля. «В первую неделю после снятия ограничений число вакансий увеличилось на 50% по сравнению с началом июня, во вторую неделю после выхода из карантина предложений для соискателей стало уже в два раза больше, чем в первых числах лета», - отмечают эксперты.

Снятие «коронавирусных» ограничений способствовали повышению количества вакансий для официантов в два раза за несколько недель.

Также активнее пользователи стали откликаться на вакансии – на 50%. Больше всего официантов сейчас ищут в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Краснодарском крае и Татарстане.



В апреле количество вакансий для официантов на сервисе упало на 61%, а в мае – на 77% (по сравнению с мартом). Количество резюме официантов в апреле снизились на 19% по сравнению с мартом, в мае – на 29%. На позицию чаще претендуют женщины (68% резюме), средний возраст соискателей – 23 года.

