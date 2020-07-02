Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от коронавируса – с надеждой

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус уведомил, что учёные со всего мира сейчас разрабатывают 141 вакцину от коронавируса нового типа.

Как сообщает 2 июня «Газета.Ru» со ссылкой на The Washington Post, по словам Гебрейесуса, ведущих разработчиков от успеха отделяют, вероятно, месяцы. «Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся», — говорится в материале главы ВОЗ.

Российское правительство особые надежды возлагает на ФГБУ «Институт им. Гамалеи», центр «Вектор» и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин, сывороток ФМБА. Чиновники рассчитывают, что вакцину удастся запустить в производство в августе. Более сотни мировых лидеров, нобелевские лауреаты и голливудские актеры призвали международное сообщество сделать вакцины от коронавируса бесплатными.