FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +21
70.44р79.19р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
02.07.2020 07:30
3
Печать

Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от коронавируса – с надеждой

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус уведомил, что учёные со всего мира сейчас разрабатывают 141 вакцину от коронавируса нового типа.

Как сообщает 2 июня «Газета.Ru» со ссылкой на The Washington Post, по словам Гебрейесуса, ведущих разработчиков от успеха отделяют, вероятно, месяцы. «Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся», — говорится в материале главы ВОЗ.

Российское правительство особые надежды возлагает на ФГБУ «Институт им. Гамалеи», центр «Вектор» и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин, сывороток ФМБА. Чиновники рассчитывают, что вакцину удастся запустить в производство в августе. Более сотни мировых лидеров, нобелевские лауреаты и голливудские актеры призвали международное сообщество сделать вакцины от коронавируса бесплатными.

ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта. По данным университета Джонса Хопкинса, опубликованным к ночи 2 июня, число случаев заболевания COVID-19 в мире увеличилось до 10 644 064. Вылечились 5 426 842 человека, умерли 514 527.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

NikiMagnusson
За пол года, при желании можно было создать уже и вакцину и все-что угодно
262081901
🔞 Скучаешь? Успей завести новые знакомства с женщинами, которые тебе подходят!
🔥 Откровенные любительскиe фото и видео.. ➜ https://is.gd/sexru
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний