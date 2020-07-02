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02.07.2020 07:14
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В Петербурге 77,66% – за. В системе ГАС Выборы показались очертания итоговых результатов голосования

В системе ГАС Выборы обновилась информация о результатах голосования по конституционным поправкам. На 5 утра получается, что явка в Санкт-Петербурге составила 74,74%.

Согласно данным о предварительных итогах голосования, общее число избирателей в городе составляет порядка 3,87 млн человек. Бюллетеней выдано 2, 896 млн, то есть почти 75%. За поправки проголосовали 77,66% (2,241 млн человек), против - 21,64% (624 тысячи). Недействительных бюллетеней насчитано 20 310.

Скриншот из&nbsp;системы ГАС Выборы
Скриншот из системы ГАС Выборы

При этом в сводной таблице по территориальным избирательным комиссиям по-прежнему значатся результаты, которые были вывешены после полуночи – по итогам обработки протоколов с УИК, где зарегистрировано 3,073 млн человек.

Скриншот из&nbsp;системы ГАС Выборы
Скриншот из системы ГАС Выборы

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Комментарии (16)

valpr88
Кто все эти люди?
Nurofen
Теперь очевидно, что ублюдка можно отстранить только силой.
Zampano
Президенте будет недоволен, должно было быть 88%.
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