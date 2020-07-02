В Петербурге 77,66% – за. В системе ГАС Выборы показались очертания итоговых результатов голосования

В системе ГАС Выборы обновилась информация о результатах голосования по конституционным поправкам. На 5 утра получается, что явка в Санкт-Петербурге составила 74,74%.

Согласно данным о предварительных итогах голосования, общее число избирателей в городе составляет порядка 3,87 млн человек. Бюллетеней выдано 2, 896 млн, то есть почти 75%. За поправки проголосовали 77,66% (2,241 млн человек), против - 21,64% (624 тысячи). Недействительных бюллетеней насчитано 20 310.