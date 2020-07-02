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02.07.2020 07:01
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Данные после обработки 99,9% протоколов: поправки поддержали 77,93% россиян

После обработки 99,9% протоколов выяснилось, что за принятие поправок в Конституции в целом по России проголосовали 77,93% избирателей. Против высказались 21,26%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК 2 июля в 6:50.

По данным, полученным ночью, общероссийская явка составила почти 65%.

В некоторых регионах уже проверили 100% протоколов. Вот данные по некоторым из них. В Чечне за поправки высказались 97,92% избирателей, против 1,94%. В Туве 96,79% за, 2,99% против. В Ямало-Ненецком автономным округе 89,16% за, 10,29% против.

На Камчатка за проголосовали 61,76% избирателей, против 37,16%. В Хабаровском крае 62,28% за, 36,64% против. В Иркутской области 64,28% за, 34,84% против.

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Комментарии (5)

Pipen
Фонтанка, ну вы то зачем такие заголовки даёте? Если пишете про количество поддержавших россиян так и пишите тогда «чуть больше 50 процентов», но ни как не 77!
dragvs
Они отобрали у нас страну и раскололи население на две части. За проголосовало меньше половины страны.
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