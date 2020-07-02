Четыре из пяти проголосовавших петербуржцев поддержали поправки в Конституцию. В систему занесли данные с участков, где зарегистрированы 3 млн избирателей.



Промежуточные результаты опубликованы в системе ГАС Выборы. Относятся они к участкам, где в списки избирателей занесены 3,1 млн человек при примерно 3,8 млн избирателей всего (порядка 81%). Бюллетеней выдано 2,3 млн, то есть явка составляет порядка 74,6%. «За» проголосовали 79,16% (1 млн 808 тыс. 545 человек). Против выступили 20,26% (462 тыс. 796 человек), еще 13464 бюллетеня признаны недействительными. Данные с ТИК поступают неравномерно. К примеру, у ТИК № 2 сведения передали все 94 УИК, у ТИК № 1 – лишь 16 из 61.