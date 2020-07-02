Цифры меняться перестали. Больше трех четвертей проголосовавших поддерживают поправки в Конституцию

Больше трех четвертей проголосовавших по поправкам в Конституцию поддерживают изменение основного закона страны. Об этом 2 июля заявили в Центризбиркоме по итогам обработки 90,14% бюллетеней.



«За» поправки проголосовали 77,93% из пришедших на избирательные участки, против — 21,27%. Отметим, ранее уже озвучивали цифры по итогам обработки 80% протоколов — и они почти не отличались.

Петербург после обработки 20% бюллетеней идет примерно наравне со всей страной. Более свежих данных пока не озвучивалось. Единственным регионом, показавшим протестное голосование, оказался Ненецкий автономный округ. Рекорд же по поддержке поправок пока поставила Тува с 96,79% голосами «за».

