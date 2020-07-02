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02.07.2020 01:05
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Цифры меняться перестали. Больше трех четвертей проголосовавших поддерживают поправки в Конституцию

Больше трех четвертей проголосовавших по поправкам в Конституцию поддерживают изменение основного закона страны. Об этом 2 июля заявили в Центризбиркоме по итогам обработки 90,14% бюллетеней.

«За» поправки проголосовали 77,93% из пришедших на избирательные участки, против — 21,27%. Отметим, ранее уже озвучивали цифры по итогам обработки 80% протоколов — и они почти не отличались.

Петербург после обработки 20% бюллетеней идет примерно наравне со всей страной. Более свежих данных пока не озвучивалось. Единственным регионом, показавшим протестное голосование, оказался Ненецкий автономный округ. Рекорд же по поддержке поправок пока поставила Тува с 96,79% голосами «за».

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Комментарии (8)

Kit.
А вы как ожидали, что они подсчитают?
260969891
PUTIN LIVE MATTER.
Поздравляю, товарищей!

С кем из знакомых ни поговорю, все, либо не голосовали, либо против поправок.
Я что? На другой планете живу, в сравнении с нашей избирательной системой?!
Не верю, извините.
261380901
Вполне возможно, что я нахожусь в своем информационном пузыре, в своем срезе, который ведет себя иначе, чем большинство населения.Но в такие результаты не верится совершенно. Могу поверить в 55/45, но вообще у людей сейчас немного причин быть лояльными. Телевизор сработать настолько разительно тоже не может. Неявка протестных? Но ведь явилось аж две трети голосующего населения. В общем, непонятная цифра, говорящая лично мне о том, что будь голосование оформлено и проведено так, как оно должно бы быть оформлено и проведено, результат был бы прямо противоположным.
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