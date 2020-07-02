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02.07.2020 00:42
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В Москве подозревают вброс на одном из избирательных участков

На УИК № 2783 в Москве зафиксировали «действия, похожие на вброс бюллетеней» в один из ящиков для голосования по Конституции. Об этом 2 июля сообщили в Мосгоризбиркоме.

По данным МГИК, нарушение могли зафиксировать камеры видеонаблюдения. На место выехали представители горизбиркома и ТИК района Раменки. Подсчет голосов на УИК №2783 остановлен. «По выявленным обстоятельствам незамедлительно будет рассмотрен вопрос о признании бюллетеней в данном ящике для голосования недействительными», - уточнили в МГИК.

Напомним, ранее в Петербурге аннулировали результаты голосования из одной урны УИК №2191, откуда накануне со сломанной рукой увезли журналиста Давида Френкеля.

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