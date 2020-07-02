В Москве подозревают вброс на одном из избирательных участков

На УИК № 2783 в Москве зафиксировали «действия, похожие на вброс бюллетеней» в один из ящиков для голосования по Конституции. Об этом 2 июля сообщили в Мосгоризбиркоме.



По данным МГИК, нарушение могли зафиксировать камеры видеонаблюдения. На место выехали представители горизбиркома и ТИК района Раменки. Подсчет голосов на УИК №2783 остановлен. «По выявленным обстоятельствам незамедлительно будет рассмотрен вопрос о признании бюллетеней в данном ящике для голосования недействительными», - уточнили в МГИК.

