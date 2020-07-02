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02.07.2020 00:07
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Четыре семерки от ЦИК. В Центризбиркоме обработали 80% протоколов: поддержка поправок растет

По ходу обработки бюллетеней поддержка поправок в Конституцию в целом по России растет. Об этом свидетельствуют данные, озвученные Центризбиркомом в ночь на 2 июля.

По итогам обработки 80% протоколов «за» проголосовали 77,77%, «против» - 21,42%. Напомним, после обработки половины протоколов поддержка была чуть меньше — 76,24%. Петербург пока идет примерно наравне со всей страной. Единственным регионом, показавшим протестное голосование, оказался Ненецкий автономный округ. Рекорд же по поддержке поправок пока поставила Тува с 96,79% голосами «за».

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Комментарии (2)

lietuva
Великолепно . Как только что высказался уважаемый мной Владимир Вольфорич Жириновский - "Это последний гвоздь в гроб демократической оппозиции " .
С чем и поздравляю уже 77,77% россиян . Утром будет ещё больше . Ура .
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