Рекорд по поддержке конституционных поправок поставили в Туве. Противников там менее 3%

По итогам обработки 100% бюллетеней республика Тыва может считаться антилидером протестных настроений. Против изменения основного закона страны там проголосовали 2,99% избирателей.



По данным Центризбиркома, к трём часам ночи (по местному времени) 2 июля в республике закончили обработку всех протоколов. Подавляющее число участников плебисцита одобрило поправки к Конституции, в числе которых обнуление президентского срока. Свой голос «за» отдали 96,79% жителей.



На данный момент это регион-лидер. Ненецкий автономный округ, наоборот, пока кренится в обратную сторону. Там по итогам обработки 87% протоколов «против» проголосовали 53,37%, «за» - 45,72%. В Петербурге, судя по предварительным результатам, поправки в Конституцию поддерживают активнее.

