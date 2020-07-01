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01.07.2020 23:23
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«Зенит» интересуется игроком «Спартака»

Футбольный клуб «Зенит» может приобрести полузащитника московского «Спартака» Максима Глушенкова, находящегося сейчас в аренде в самарских «Крыльях Советов». Как пишет в среду, 1 июля, «Спорт-Экспресс», его зарплата составляет 300 тысяч рублей, а в контракте указаны отступные в размере 5 млн евро.

Соглашение Глушенкова со «Спартаком» рассчитано до лета 2023 года. В феврале «Крылья Советов» арендовали Глушенкова до конца сезона. В трех матчах после возобновления сезона футболист забил два гола, в том числе один из них петербургскому «Зениту».

Также Глушенковым интересуется одна из команд, выступающих в топ-5 европейских лиг (чемпионатах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции).

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Комментарии (2)

260567431
То же самое, что про Погребняка и Дзюбу.
HAXHAX
да давайте ,всех свиней ,в Зенит купим...а что скажут фанаты???
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