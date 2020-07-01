Семак: Азмун должен извиниться перед командой, но оставлять его на скамейке — неправильно

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак после победы над «Тамбовом» объяснил, почему выпустил в стартовом составе нападающего Сердара Азмуна, несмотря на систематическое нарушение регламента безопасности.



«Мысль о том, чтобы ввести в том числе спортивные санкции против Сердара, считаю неправильной. Самое правильное испытание — это выйти и доказать на поле, что он должен играть, извиниться перед командой. Что, в принципе, он и сделал. Санкция оставить его на скамейке — не совсем правильно. Он должен выходить, доказывать своим отношением и голами, что нужен команде. Что мы вместе идем к той цели, которая нам важна», - заявил Семак на послематчевой пресс-конференции.

