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01.07.2020 21:34
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Семак: Азмун должен извиниться перед командой, но оставлять его на скамейке — неправильно

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак после победы над «Тамбовом» объяснил, почему выпустил в стартовом составе нападающего Сердара Азмуна, несмотря на систематическое нарушение регламента безопасности.

«Мысль о том, чтобы ввести в том числе спортивные санкции против Сердара, считаю неправильной. Самое правильное испытание — это выйти и доказать на поле, что он должен играть, извиниться перед командой. Что, в принципе, он и сделал. Санкция оставить его на скамейке — не совсем правильно. Он должен выходить, доказывать своим отношением и голами, что нужен команде. Что мы вместе идем к той цели, которая нам важна», - заявил Семак на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, «Зенит» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1, добившись положительного результата на последних минутах игры. Первый гол забил Сердар Азмун. Ранее футболист дважды нарушал регламент безопасности, за что был оштрафован «Зенитом».

© Фонтанка.Ру

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