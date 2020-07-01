«Напоминалка» для западных друзей. Беглов прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию

Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги недельного голосования по поправкам в Конституцию. «Город показал свое настоящее лицо, свой патриотизм и свою демократию», - заявил он 1 июля в эфире канала «Санкт-Петербург».



По словам губернатора, поправки позволят «оставить детям внукам, правнукам страну в сегодняшних границах», а также защитить «историческую правду».



«На протяжении веков Россия защищала Европу то от Наполеона, то от фашистов, то от других захватчиков. Западные друзья благодарили нас, потом забывали. Многим хотелось бы забыть о том, что в блокаде Ленинграда участвовали войска европейских государств», - сказал Беглов.

