«Напоминалка» для западных друзей. Беглов прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию
Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги недельного голосования по поправкам в Конституцию. «Город показал свое настоящее лицо, свой патриотизм и свою демократию», - заявил он 1 июля в эфире канала «Санкт-Петербург».
По словам губернатора, поправки позволят «оставить детям внукам, правнукам страну в сегодняшних границах», а также защитить «историческую правду».
«На протяжении веков Россия защищала Европу то от Наполеона, то от фашистов, то от других захватчиков. Западные друзья благодарили нас, потом забывали. Многим хотелось бы забыть о том, что в блокаде Ленинграда участвовали войска европейских государств», - сказал Беглов.
Губернатор поблагодарил членов избирательных комиссий, правоохранительные органы, волонтеров, а также партию «Единая Россия». «Огромную роль сыграла в организации партия «Единая Россия». Агитация не агитация, но это не так. Они проявили большие организаторские способности, за что им тоже огромное спасибо», - заключил Беглов.
Напомним, согласно данным экзит-пола, в Петербурге «за» поправки проголосовали 73,5%, против — 25,9%.