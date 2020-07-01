FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +19
70.44р79.19р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
01.07.2020 21:12
13
Печать

«Напоминалка» для западных друзей. Беглов прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию

Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги недельного голосования по поправкам в Конституцию. «Город показал свое настоящее лицо, свой патриотизм и свою демократию», - заявил он 1 июля в эфире канала «Санкт-Петербург».

По словам губернатора, поправки позволят «оставить детям внукам, правнукам страну в сегодняшних границах», а также защитить «историческую правду».

«На протяжении веков Россия защищала Европу то от Наполеона, то от фашистов, то от других захватчиков. Западные друзья благодарили нас, потом забывали. Многим хотелось бы забыть о том, что в блокаде Ленинграда участвовали войска европейских государств», - сказал Беглов.

Губернатор поблагодарил членов избирательных комиссий, правоохранительные органы, волонтеров, а также партию «Единая Россия». «Огромную роль сыграла в организации партия «Единая Россия». Агитация не агитация, но это не так. Они проявили большие организаторские способности, за что им тоже огромное спасибо», - заключил Беглов.

Напомним, согласно данным экзит-пола, в Петербурге «за» поправки проголосовали 73,5%, против — 25,9%.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (13)

193121
Три четверти бюллетеней проголосовали "за". При чем здесь люди?
Звездочёт
ЧТЗ. Голосовали, похоже, умершие от вируса, прочитавшие свеженапечатанную конституцию (с маленькой буквы).
Юра Алекс
Нарисованный Беглов, нарисованная конституция, нарисованная страна, увы...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний