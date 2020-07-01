В ВОЗ оценили опасность нового типа свиного гриппа, обнаруженного в Китае

Вирус свиного гриппа, о котором написали китайские ученые, не новый, это разновидность свиного гриппа, о котором уже известно, заявил 1 июля на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Важно успокоить людей, сказать, что это не новый вирус, это вирус, который находится под надзором. Мы наблюдаем за ним», - цитирует Райана РИА Новости.

По его словам, вирус, о котором написали китайские ученые, является уже известным штаммом евразийского свиного гриппа 2016 года, схожим с птичьим гриппом. И в публикации содержится информация эпидемиологического надзора за этим штаммом, в том числе, о его эволюции среди популяции свиней.