В ВОЗ оценили опасность нового типа свиного гриппа, обнаруженного в Китае
Вирус свиного гриппа, о котором написали китайские ученые, не новый, это разновидность свиного гриппа, о котором уже известно, заявил 1 июля на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
«Важно успокоить людей, сказать, что это не новый вирус, это вирус, который находится под надзором. Мы наблюдаем за ним», - цитирует Райана РИА Новости.
По его словам, вирус, о котором написали китайские ученые, является уже известным штаммом евразийского свиного гриппа 2016 года, схожим с птичьим гриппом. И в публикации содержится информация эпидемиологического надзора за этим штаммом, в том числе, о его эволюции среди популяции свиней.
ВОЗ при этом рассчитывает на сотрудничество с Китаем для дальнейшего изучения ситуации.
О том, что китайские ученые выявили новый тип свиного гриппа, потенциально опасного для людей, сообщалось 30 июня. По словам исследователей, вирус представляет собой генетическую смесь птичьего гриппа и свиного гриппа H1N1, который в 2009 году вызвал пандемию и привел к смерти, по официальной статистике, около 20 тысяч человек по всему миру.