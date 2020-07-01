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01.07.2020 20:29
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В ВОЗ оценили опасность нового типа свиного гриппа, обнаруженного в Китае

Вирус свиного гриппа, о котором написали китайские ученые, не новый, это разновидность свиного гриппа, о котором уже известно, заявил 1 июля на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Важно успокоить людей, сказать, что это не новый вирус, это вирус, который находится под надзором. Мы наблюдаем за ним», - цитирует Райана РИА Новости.

По его словам, вирус, о котором написали китайские ученые, является уже известным штаммом евразийского свиного гриппа 2016 года, схожим с птичьим гриппом. И в публикации содержится информация эпидемиологического надзора за этим штаммом, в том числе, о его эволюции среди популяции свиней.

ВОЗ при этом рассчитывает на сотрудничество с Китаем для дальнейшего изучения ситуации.

О том, что китайские ученые выявили новый тип свиного гриппа, потенциально опасного для людей, сообщалось 30 июня. По словам исследователей, вирус представляет собой генетическую смесь птичьего гриппа и свиного гриппа H1N1, который в 2009 году вызвал пандемию и привел к смерти, по официальной статистике, около 20 тысяч человек по всему миру.

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Комментарии (7)

262082061
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hayalci33
У меня такое ощущение складывается, что у китайцев понятие о личной гигиене напрочь отсутствует....
ТиМуР
А почему SARS-CoV-2, короновирус 2019 года происхождения, обозначен именно так .. что значит цифра 2?

В 2002–2003 годах ТОРС-коронавирус (SARS), вызвавший эпидемию атипичной пневмонии- > от летучей мыши человеку, пройдя эволюционно-мутационный процесс в организмах пальмовых циветт (зверьков из подотряда кошкообразных).

В 2007–2012 годах БВРС-коронавирус (MERS) аналогично перескочил от египетских летучих мышей сначала на верблюдов, а потом и людей.( ближневосточный).
Я это к чему ..?
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