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01.07.2020 20:05
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«Жигули» и «Хёндэ» на вантовом мосту превратили КАД в «бутылочное горлышко»

Пробка в несколько километров выросла на внешнем кольце КАД перед Большим Обуховским (вантовым) мостом через Неву из-за аварии вечером 1 июля.

Об аварии «Фонтанке» сообщили очевидцы. Судя по видео, столкнулись «Жигули» и «Хёндэ». На месте происшествия уже стоят расчёт МЧС и три машины скорой помощи. По данным «Яндекс.Карт», пробка превышает четыре километра, при этом в ста метрах произошло ещё одно ДТП.

Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки

В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области информация об аварии пока не поступала.

читатель «Фонтанки»

Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки

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