«Жигули» и «Хёндэ» на вантовом мосту превратили КАД в «бутылочное горлышко»
Пробка в несколько километров выросла на внешнем кольце КАД перед Большим Обуховским (вантовым) мостом через Неву из-за аварии вечером 1 июля.
Об аварии «Фонтанке» сообщили очевидцы. Судя по видео, столкнулись «Жигули» и «Хёндэ». На месте происшествия уже стоят расчёт МЧС и три машины скорой помощи. По данным «Яндекс.Карт», пробка превышает четыре километра, при этом в ста метрах произошло ещё одно ДТП.
В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области информация об аварии пока не поступала.
читатель «Фонтанки»