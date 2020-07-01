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01.07.2020 19:33
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Явка на голосование по поправкам в Петербурге перевалила за 70%. За 8 часов проголосовали более 400 тысяч человек

На 18.00 в Петербурге по поправкам в Конституцию проголосовали 2 721 700 человек. Это 70,7%.

Промежуточные результаты в медиацентре Союза журналистов огласил член ГИК Юрий Кузьмин. Если сравнить эти цифры с данными на 10 утра, выходит, что за 8 часов участие в голосование приняли порядка 400 тысяч человек. Опять же, если усреднить, на каждый участок в час приходило примерно 27 избирателей. Однако надо учитывать, что определенная доля, которая пока неизвестна, проголосовала на дому или придомовых участках. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова утверждала, что, по расчетам Центризбиркома, количество голосующих на участке не должно превышать 8–12 человек в час.

Ранее «Фонтанка» писала, что официально отраженная явка ведет себя странно: некоторые участки показали 100%, однако затем показатель снизился. Где-то понижение явки прямо отображается в системе ГАС «Выборы». В Горизбиркоме объяснили такие странности технической ошибкой и человеческим фактором.

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Комментарии (5)

kukuruzza
За каким вообще ввалили море денег на это голо сование?Включил прямой эфир,сказал куда-то в народ— как хочу,так и будет,выключил...Дешево и сердито...На хороший спектакль с любимыми актерами я в театр схожу,и заплачу им,сколько им нужно.А на дерьмовый —даром не пойду.А тут —и деньги мои коту под хвост,и удовольствия никакого...
Kot Piter
Недавно вернулся с голосования.
Голосовал в районе 19-ти часов, за час до окончания голосования.
Участок 1309.
На листе, где я расписывался, 20 строчек. Заполнены 2 (две): я и ещё одна соседка. Буду с нетерпением ждать результаты явки на этом участке!
260657101
Двадцать семь избирателей в час? Горизбирком кого вы хотите обмануть? Участки пустые, я был в Адмиралтейском районе на Крюковом канале в районе 14-00 на своем участуке один, жена в Веселом поселке одна, стояла одна бабка ждала когда освободится. Проходил мимо нескольких школ , очень мало людей, ну зачем вы врете? В зеркало не стыдно смотреть?
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