Явка на голосование по поправкам в Петербурге перевалила за 70%. За 8 часов проголосовали более 400 тысяч человек

На 18.00 в Петербурге по поправкам в Конституцию проголосовали 2 721 700 человек. Это 70,7%.

Промежуточные результаты в медиацентре Союза журналистов огласил член ГИК Юрий Кузьмин. Если сравнить эти цифры с данными на 10 утра, выходит, что за 8 часов участие в голосование приняли порядка 400 тысяч человек. Опять же, если усреднить, на каждый участок в час приходило примерно 27 избирателей. Однако надо учитывать, что определенная доля, которая пока неизвестна, проголосовала на дому или придомовых участках. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова утверждала, что, по расчетам Центризбиркома, количество голосующих на участке не должно превышать 8–12 человек в час.