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01.07.2020 19:29
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«Зенит» вырвал победу на последних минутах благодаря голу Ригони

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 25-го тура чемпионата России против «Тамбова» в среду, 1 июля, в Нижнем Новгороде. Петербургская команда выиграла со счетом 2:1.

«Зенит» забил первым. На 43-й минуте отличился нападающий Сердар Азмун. На 88-й полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка сравнял счет, реализовав пенальти, назначенный за нарушение защитника сине-бело-голубых Ярослава Ракицкого. Петербуржцы вырвали победу на 90-й минуте благодаря точному удару Эмилиано Ригони.

Благодаря этому «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице. Следующий матч команда Сергея Семака проведет также на выезде 5 июля против «Краснодара».

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