«Зенит» вырвал победу на последних минутах благодаря голу Ригони

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 25-го тура чемпионата России против «Тамбова» в среду, 1 июля, в Нижнем Новгороде. Петербургская команда выиграла со счетом 2:1.
«Зенит» забил первым. На 43-й минуте отличился нападающий Сердар Азмун. На 88-й полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка сравнял счет, реализовав пенальти, назначенный за нарушение защитника сине-бело-голубых Ярослава Ракицкого. Петербуржцы вырвали победу на 90-й минуте благодаря точному удару Эмилиано Ригони.
Благодаря этому «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице. Следующий матч команда Сергея Семака проведет также на выезде 5 июля против «Краснодара».