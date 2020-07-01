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01.07.2020 19:14
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Образцово-показательно. Армия отчиталась о явке на голосование в 99,991%

В практически поголовной явке на голосование по поправкам в Конституцию России отчиталось руководство Минобороны. Слова замминистра — начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Андрея Картаполова, свидетельствующие об этом, приводятся в твиттере ЦИК РФ.

Судя по словам старшего офицера, по каким-то причинам пока не волеизъявились лишь считаные единицы представителей оборонного ведомства, поскольку показатель явно стремится к нулю. И идеальный показатель, в принципе, ещё возможен.

«В вооруженных силах России голосование практически завершилось. Уже проголосовали около 1,5 млн военнослужащих, членов их семей, а также представителей гражданского персонала. При этом явка составила 99,991 %», — заявил генерал-полковник.

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Комментарии (5)

kobr
"Вы можете голосовать как угодно, но если хоть в одном бюллютене...."©
EveReady
Забавная цифра 99,991%. Где потеряли 0,009%? 35 диссидентов из 1.5 млн. затесались в армии? Непорядок! ))
Саша Иванов
Даже ковид не берёт, доблестных воинов! Да и вообще никакая хвороба! Перестал воспринимать Шойгу, как личность!
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