Образцово-показательно. Армия отчиталась о явке на голосование в 99,991%

В практически поголовной явке на голосование по поправкам в Конституцию России отчиталось руководство Минобороны. Слова замминистра — начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Андрея Картаполова, свидетельствующие об этом, приводятся в твиттере ЦИК РФ.

Судя по словам старшего офицера, по каким-то причинам пока не волеизъявились лишь считаные единицы представителей оборонного ведомства, поскольку показатель явно стремится к нулю. И идеальный показатель, в принципе, ещё возможен.