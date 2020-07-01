Образцово-показательно. Армия отчиталась о явке на голосование в 99,991%
В практически поголовной явке на голосование по поправкам в Конституцию России отчиталось руководство Минобороны. Слова замминистра — начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Андрея Картаполова, свидетельствующие об этом, приводятся в твиттере ЦИК РФ.
Судя по словам старшего офицера, по каким-то причинам пока не волеизъявились лишь считаные единицы представителей оборонного ведомства, поскольку показатель явно стремится к нулю. И идеальный показатель, в принципе, ещё возможен.
«В вооруженных силах России голосование практически завершилось. Уже проголосовали около 1,5 млн военнослужащих, членов их семей, а также представителей гражданского персонала. При этом явка составила 99,991 %», — заявил генерал-полковник.
А.Картаполов, Минобороны: В вооруженных силах России голосование практически завершилось. Уже проголосовали около 1,5 млн военнослужащих, членов их семей, а также представителей гражданского персонала. При этом явка составила 99,991 %— ЦИК России (@CIKRussia) July 1, 2020